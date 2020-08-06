Украинская телеведущая Влада Седан рассказала, что стала женой игрока "Манчестер Сити" Зинченко

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Украинская телеведущая Влада Седан рассказала, что стала женой игрока "Манчестер Сити" Зинченко

Украинская телеведущая Влада Седан на своем ютуб-канале рассказала, что в марте вышла замуж за защитника "Манчестер Сити" и сборной Украины Александа Зинченко. Пара расписалась в Лондоне.

"Это мой канал "Влада Седан", но я уже Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко, ссори, уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Мы планировали совершенно другую дату, но карантин и тут вне свои коррективы", - рассказала девушка.

Свадьба журналистки и футболиста запланирована на 24 августа в Киеве.

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