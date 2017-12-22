Украинская "Заря" подписала бывшего хавбека ЦСКА и "Локомотива"
Луганская "Заря" подписала бывшего хавбека московских ЦСКА и "Локомотива" Гаэля Ондуа, информирует официальный сайт украинского клуба.
"Главной новостью дня сегодняшнего стало подписание двухгодичного контракта с камерунским опорным полузащитником Гаэлем Ондуа. С сегодняшнего дня футболист является полноправным игроком нашей команды.
22-летний Ондуа ранее защищал цвета U-19 московского "Локомотива", выступал в дублирующем составе московского ЦСКА, а в этом сезоне находился в обойме датского "Вайле", - сказано в сообщении клуба.
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