Украинская "Заря" подписала бывшего хавбека ЦСКА и "Локомотива"

Луганская "Заря" подписала бывшего хавбека московских ЦСКА и "Локомотива" Гаэля Ондуа, информирует официальный сайт украинского клуба.

"Главной новостью дня сегодняшнего стало подписание двухгодичного контракта с камерунским опорным полузащитником Гаэлем Ондуа. С сегодняшнего дня футболист является полноправным игроком нашей команды.

22-летний Ондуа ранее защищал цвета U-19 московского "Локомотива", выступал в дублирующем составе московского ЦСКА, а в этом сезоне находился в обойме датского "Вайле", - сказано в сообщении клуба.

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