Украинская "Заря" подписала экс-форварда "Манчестер Сити"

"Заря" на своём официальном сайте объявила о переходе бывшего форварда "Манчестер Сити" Давида Фопаля.

20-летний француз расторг контракт с "горожанами" в ноябре прошлого года, поэтому являлся свободным агентом и достался украинскому клубу бесплатно.

Фопаля, сыгравший за основную команду "Сити" 1 матч, уже прибыл в Запорожье для прохождения медобследования и подписания контракта с "Зарей".

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