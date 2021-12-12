Украинские фанаты напали на автобус одесского "Черноморца" (видео)

Клубный автобус одесского "Черноморца" подвергся нападению со стороны фанатов.

Инцидент произошел сегодня, 12 декабря, в Одессе за несколько часов до начала матча чемпионата Украины с "Металлистом-1925" (2:1). Хулиганы забросали автобус камнями и яйцами, разбив заднее стекло. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Фанаты уже не в первый раз подобным образом высказывают недовольство действиями руководства клуба, который является фактически фарм-клубом "Динамо". Большинство игроков "Черноморца" являются арендованным футболистами киевлян.

Не пропустите: "Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды. | http://soccernews.ru