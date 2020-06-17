Украинские фанаты поддержали полицейского, который убил афроамериканца Джорджа Флойда

Украинские болельщики вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.

Баннер с надписью #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина) был вывешен на полуфинальном матче Кубка Украины между "Минаем" и киевским "Динамо" (0:2).

Напомним, что афроамериканец Флойд Джордж погиб в США 25 мая. Он отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.

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