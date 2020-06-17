Украинские фанаты поддержали полицейского, который убил афроамериканца Джорджа Флойда
Украинские болельщики вывесили баннер в поддержку полицейского Дерека Шовина, который убил афроамериканца Джорджа Флойда.
Баннер с надписью #FreeDerekChauvin (освободите Дерека Шовина) был вывешен на полуфинальном матче Кубка Украины между "Минаем" и киевским "Динамо" (0:2).
Напомним, что афроамериканец Флойд Джордж погиб в США 25 мая. Он отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13