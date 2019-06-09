Украинские фанаты сожгли сиденья на стадионе и напали на судью

В ответном стыковом матче за место в украинской Премьер-лиге между "Волынью" и "Карпатами" болельщики устроили беспорядки на стадионе.

В ходе матча фанаты подожгли пластиковые сиденья. В концовке встречи болельщики выбежали на поле и пытались напасть на арбитра. Один из фанатов бросил сиденье в арбитра, который был вынужден был покинуть поле. В итоге финальный свисток был дан лишь через некоторое время.

Матч завершился победой "Карпат" со счетом 3:1, которые благодаря этому сохранили место в Премьер-лиге.

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