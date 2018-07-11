Украинские фанаты провели митинг в Киеве в поддержку Виды и Вукоевича

Теги хорватияукраина

Украинские фанаты провели митинг в Киеве в поддержку Виды и Вукоевича

У посольства Хорватии в Киеве состоялся митинг в поддержку футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и бывшего члена тренерского штаба команды Огнена Вукоевича, сообщают украинские СМИ.

Перед посольством активисты развернули флаги Хорватии и Украины, а также критические баннеры в адрес ФИФА.

Ранее Вида и Вукоевич были наказаны за то, что посвятили Украину победу Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018.

"Это политика чистой воды, которая идёт от российского заказчика. Мы хотели бы передать вам наше обращение, надеемся, что вы поможете донести это и ситуация выровняется. Нельзя наказывать людей за любовь к Украине, они имеют право выражать свое мнение", - заявил один из митинговавших. 

Не пропустите: Жириновский: "Хорваты мстят за дедов, которых Сталин сгноил в лагерях". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов