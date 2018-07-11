Украинские фанаты провели митинг в Киеве в поддержку Виды и Вукоевича
У посольства Хорватии в Киеве состоялся митинг в поддержку футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды и бывшего члена тренерского штаба команды Огнена Вукоевича, сообщают украинские СМИ.
Перед посольством активисты развернули флаги Хорватии и Украины, а также критические баннеры в адрес ФИФА.
Ранее Вида и Вукоевич были наказаны за то, что посвятили Украину победу Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018.
"Это политика чистой воды, которая идёт от российского заказчика. Мы хотели бы передать вам наше обращение, надеемся, что вы поможете донести это и ситуация выровняется. Нельзя наказывать людей за любовь к Украине, они имеют право выражать свое мнение", - заявил один из митинговавших.
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