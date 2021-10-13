Украинские футболисты разыграли пенальти, но не забили гол

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Украинские футболисты разыграли пенальти, но не забили гол

Фото: сайт Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен

Футболисты молодежной сборной Украины не смогли забить пенальти с розыгрыша в матче отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2023 года c национальной командой Фарерских Островов.

Эпизод произошел в концовке первого тайма. Георгий Судаков вместо удара отдал передачу на Артема Бондаренко, но удар последнего отразил голкипер фарерцев Бьярти Виталис Морк. Несмотря на данную неудачу, украинцы одержали победу со счетом 1:0.

Украина, набрав девять очков в четырех матчах, занимает второе место в группе Н и отстает от лидирующих французов на одно очко.

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