Украинские футболисты разыграли пенальти, но не забили гол
Фото: сайт Украинской ассоциации футбола/Автор неизвестен
Футболисты молодежной сборной Украины не смогли забить пенальти с розыгрыша в матче отборочного турнира к молодежному чемпионату Европы 2023 года c национальной командой Фарерских Островов.
Эпизод произошел в концовке первого тайма. Георгий Судаков вместо удара отдал передачу на Артема Бондаренко, но удар последнего отразил голкипер фарерцев Бьярти Виталис Морк. Несмотря на данную неудачу, украинцы одержали победу со счетом 1:0.
Украина, набрав девять очков в четырех матчах, занимает второе место в группе Н и отстает от лидирующих французов на одно очко.
Не пропустите: Названы три фаворита на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" назвал сроки восстановления Варана
-
Президент "Севильи" назвал причину несостоявшегося трансфера Кунде в "Челси"
-
Украинские футболисты разыграли пенальти, но не забили гол
-
Президент ФИФА назвал причину для проведения чемпионатов мира каждые два года
-
Главные новости дня: 12 октября
-
Роналду приблизился к рекорду по голам в отборочных матчах Чемпионата Мира
-
"Милан" подпишет 38-летнего вратаря
-
Роналду стал автором очередного рекорда
-
Дания вышла на ЧМ-2022
-
1
Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную
-
Вратарю "Милана" предстоит операция
-
Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября
-
Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией
-
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург
-
Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Холанд похвастался своей физической формой
-
2
Роналду забивает Люксембургу чаще всего на уровне сборных
-
УЕФА назвал требования для стран, претендующих на проведение Евро-2028
-
Венгер анонсировал введение автоматического определения офсайда
-
Черданцев выступает против смены капитанов в сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13