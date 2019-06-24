Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией"
Футболисты полтавской "Ворсклы" поддержали акцию грузинских игроков, которые вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.
Украинские игроки сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией", сообщает On Football.
При этом плакат держал грузинский защитник Андро Гиоргадзе.
Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.
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|Команда
|М
|О
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|2
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|32
|41
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