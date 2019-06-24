Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией"

10 Теги россияукраинаворскла

Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией"
Футболисты полтавской "Ворсклы" поддержали акцию грузинских игроков, которые вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.

Украинские игроки сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией", сообщает On Football.

При этом плакат держал грузинский защитник Андро Гиоргадзе.

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Не пропустите: Грузинские фанаты сравнили Россию со свиньей. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

А где сало?

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Крош
Крош

Украли агенты ФСБ

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Карыч
Карыч

Вот тебе везде ФСБ видится. А тут всё просто: укры сало грызунам в фонд помощи грузинского майдана передали. Хохол,грузин и пшек - дружба навек!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пьянь, я конечно понимаю, что ты эуропеец, но не обязательно каждую полу-политичную новость кидать на сайт

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Крош
Крош

А он админ?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да, и ооочень давно

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Крош
Крош

А куда делись 30 тысяч зарегистрированных пользователей?Кстати,на сайте euro-football тоже было 30 тысяч пользователей,куда подевались эх

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Крош
Крош

А в группе ВК 30 тысяч участников а про этот сайт они то знают?))

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Да это странная дичь. Если посмотреть на " рейтинг пользователей", выходит, что каждый день регались чуть ли не по 100 человек. Но никто никогда не писал и не пишет в комментах)

Крош
Крош

А куда делись 30 тысяч зарегистрированных пользователей?Кстати,на сайте euro-football тоже было 30 тысяч пользователей,куда подевались эх

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