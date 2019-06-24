Украинские футболисты сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией"



Футболисты полтавской "Ворсклы" поддержали акцию грузинских игроков, которые вышли на поле в майках с антироссийскими лозунгами.

Украинские игроки сфотографировались с плакатом "20% моей страны оккупированы Россией", сообщает On Football.

При этом плакат держал грузинский защитник Андро Гиоргадзе.

Напомним, что в последние дни грузины протестуют из-за выступлений депутата Госдумы Российской Федерации Сергея Гаврилова в парламенте Грузии.

Не пропустите: Грузинские фанаты сравнили Россию со свиньей. | http://soccernews.ru