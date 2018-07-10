Украинские пользователи обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook

3 Теги фифадомагой видаогнен вукоевич

Украинские пользователи обвалили рейтинг страницы FIFA в Facebook

Украинские пользователи обвалили рейтинг страницы FIFA в социальной сети Facebook.

Реакция была вызвана отстранением Огнена Вукоевича и штрафом для Домагоя Виды, ролик с которыми попал в интернет и вызвал бурную дискуссию.

На странице проголосовало почти 300 тысяч человек, а рейтинг опустился до 1.1 по пяти бальной шкале. Пользователи оставляют комментарии с фразой "Слава Украине!" на разных языках.

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Комментарии
АЛина

Нам надо тоже так делать - всем миром навалиться и писать тупые комменты. Нас больше чем хохлов

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Гараж Удоев

бомбануло у даунов

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Походу пьянь аккаунты насоздавал)

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