Украинские телеканалы будут показывать матчи ЧМ-2018 из-за долгов

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Украинские телеканалы будут показывать матчи ЧМ-2018 из-за долговУкраинские телеканалы будут показывать матчи первенства мира в России, поскольку национальная телерадиокомпания Украины (НОТУ) должна погасить долги перед Европейским союзом вещателей. 

"В результате подписано дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами ("Интер" и НТН) полного пакета ЧМ-2018. Долг перед ЕСВ до конца года должен быть погашен полностью, что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре", - написал глава НОТУ Зураб Аласания.

Чемпионат Мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны.

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