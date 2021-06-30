Украинские журналисты совершили эмоциональный поступок после выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 (видео)

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Украинские журналисты совершили эмоциональный поступок после выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 (видео)

Украинский журналист Дмитрий Гордон и телеведущий Василий Голованов облились водой в прямом эфире после победы сборной Украины над командой Швеции (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы.

Гордон и Голованов смотрели матч в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" и пообещали вылить себе на голову по стакану воды, если украинская сборная выйдет в четвертьфинал Евро-2020. После финального свистка оба журналиста выполнили свои обещания.

В матче Швеция - Украина на 27-й минуте счет открыл Александр Зинченко, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Эмиль Форсберг. Победу украинцам принес Артем Довбик, который забил гол на 120-й минуте.

В 1/4 финала Украина сыграет с Англией. Матч состоится 3 июля в Риме.

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