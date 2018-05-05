Украинским голкипером заинтересовались два клуба АПЛ

Английские клубы попытаются подписать вратаря "Зари" Андрея Лунина, контракт которого с украинским коллективом истекает через год.

Как сообщает The Mirror, голкипером интересуются "Лестер" и "Уотфорд".

Напомним, что главным претендентом на его покупку выступает "Интер", однако сам игрок может предпочесть переезд в Англию.

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