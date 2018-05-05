Украинским голкипером заинтересовались два клуба АПЛ

Теги уотфордлестер ситиандрей лунинзаря луганск

Украинским голкипером заинтересовались два клуба АПЛАнглийские клубы попытаются подписать вратаря "Зари"  Андрея Лунина, контракт которого с украинским коллективом истекает через год.

Как сообщает The Mirror, голкипером интересуются "Лестер" и "Уотфорд".

Напомним, что главным претендентом на его покупку выступает "Интер", однако сам игрок может предпочесть переезд в Англию.

Читайте: Агент Лунина назвал клубы, которые проявляют наиболее предметный интерес к его клиенту | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Эль Класико в 36-м туре Примеры: "Барселона" принимает "Реал" на "Камп Ноу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов