Украинский боксер преподнес подарок Роналду

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Украинский боксер преподнес подарок Роналду

Боксерский менеджер Эгис Климас, ведущий дела украинского боксера Василия Ломаченко, передал от своего клиента подарок нападающему "Реала" Криштиану Роналду в виде боксерских перчаток.

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", - написал Климас в своем Instagram.

Фото: Роналду может начать заниматься боксом.

Не пропустите: Результативность Роналду в последних его девяти матчах за клуб и сборную превышает два гола за игру. | http://soccernews.ru

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