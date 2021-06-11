Украинский депутат предложил добавить на форму сборной несколько регионов России

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Украинский депутат предложил добавить на форму сборной несколько регионов России

Фото инстаграм Алексея Гончаренко

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко считает, что недостаточно изобразить на форме национальной сборной карту с Крымом.

"Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить", - написал Гончаренко в своём телеграм-канале, прикрепив фото с футболкой сборной. На ней к карте Украины, помимо Крыма, добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области.

Напомним, что Российская Федерация с 2014 года считает Крымский полуостров своей территорией, хотя международное сообщество это не признаёт.

Сборная Украины на групповом этапе Евро сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Маедонией.

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