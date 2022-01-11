Украинский форвард "Бенфики" Яремчук вылечился от коронавируса

Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен

Украинский нападающий лиссабонского "Бенфики" Роман Яремчук переболел коронавирусом и вернулся в строй, сообщается на официальном сайте португальского клуба.

В ближайшее время футболист вернется к тренировкам. Из-за коронавируса форвард вынужден был пропустить матч чемпионата Португалии с "Пасуш де Феррейра" (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний Яремчук провел за "Бенфику" 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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