Украинский форвард "Бенфики" Яремчук вылечился от коронавируса

Теги бенфикароман яремчуккоронавирус

Украинский форвард "Бенфики" Яремчук вылечился от коронавируса

Фото: инстаграм Романа Яремчука/Автор неизвестен

Украинский нападающий лиссабонского "Бенфики" Роман Яремчук переболел коронавирусом и вернулся в строй, сообщается на официальном сайте португальского клуба.

В ближайшее время футболист вернется к тренировкам. Из-за коронавируса форвард вынужден был пропустить матч чемпионата Португалии с "Пасуш де Феррейра" (2:0).

В нынешнем сезоне 26-летний Яремчук провел за "Бенфику" 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: "Сассуоло" интересуется игроком "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов