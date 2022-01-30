Украинский форвард киевского "Динамо" перешел в "Сампдорию"

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Украинский форвард киевского "Динамо" перешел в "Сампдорию"

Фото: твиттер "Динамо"/Автор неизвестен

Пресс-служба киевского "Динамо" в официальном твиттере объявила о переходе нападающего Владислава Супряги в генуэзскую "Сампдорию".

Итальянский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа за 7,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Супряга провел за "Динамо" четыре матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2025 года.

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