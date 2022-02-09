Украинский форвард Кравец покинул турецкий клуб
Фото: инстаграм Артема Кравца/Автор неизвестен
Пресс-служба турецкого "Коньяспора" на официальном сайте объявила об уходе украинского нападающего Артема Кравца.
Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.
32-летний Кравец выступал за "Коньяспор" с сентября 2020 года. Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за киевское "Динамо", киевский "Арсенал", "Штутгарт", "Гранаду", "Кайсериспор" и вновь "Динамо". За сборную Украины сыграл 23 матча и забил восемь мячей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24