Украинский форвард Кравец покинул турецкий клуб

Фото: инстаграм Артема Кравца/Автор неизвестен

Пресс-служба турецкого "Коньяспора" на официальном сайте объявила об уходе украинского нападающего Артема Кравца.

Стороны договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию.

32-летний Кравец выступал за "Коньяспор" с сентября 2020 года. Всего он провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за киевское "Динамо", киевский "Арсенал", "Штутгарт", "Гранаду", "Кайсериспор" и вновь "Динамо". За сборную Украины сыграл 23 матча и забил восемь мячей.

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