Украинский форвард перешел в "Малагу"

Украинский игрок Евгений Селезнёв перешел в "Малагу". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба,

Игрок перешел в испанскую команду из "Акхисар Беледиеспор". Контракт с "Малагой" будет действовать до конца сезона-2018/19.

Ранее руководство "Аксхисара" заявило, что готово отпустить игрока в январское трансферное окно.

В текущем сезоне футболист участвовал в 11 матчах за "Акхисар Беледиеспор", в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

Ранее Селезнёв играл в составе "Шахтёра", киевского "Арсенала", "Днепра", "Кубани".

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