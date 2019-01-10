Украинский форвард перешел в "Малагу"

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Украинский форвард перешел в "Малагу"

Украинский игрок Евгений Селезнёв перешел в "Малагу". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба,

Игрок перешел в испанскую команду из "Акхисар Беледиеспор". Контракт с "Малагой" будет действовать до конца сезона-2018/19.

Ранее руководство "Аксхисара" заявило, что готово отпустить игрока в январское трансферное окно.  

В текущем сезоне футболист участвовал в  11 матчах за "Акхисар Беледиеспор", в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. 

Ранее Селезнёв играл в составе "Шахтёра", киевского "Арсенала", "Днепра", "Кубани".

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