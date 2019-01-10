Украинский форвард перешел в "Малагу"
Украинский игрок Евгений Селезнёв перешел в "Малагу". Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба,
Игрок перешел в испанскую команду из "Акхисар Беледиеспор". Контракт с "Малагой" будет действовать до конца сезона-2018/19.
Ранее руководство "Аксхисара" заявило, что готово отпустить игрока в январское трансферное окно.
В текущем сезоне футболист участвовал в 11 матчах за "Акхисар Беледиеспор", в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.
Ранее Селезнёв играл в составе "Шахтёра", киевского "Арсенала", "Днепра", "Кубани".
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