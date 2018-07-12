Украинский форвард раскритиковал чемпионат России



Украинский нападающий "Акхисара" Евгений Селезнев подверг критике российскую Премьер-лигу.

"Не могу сказать, сильная у вас лига или слабая. Но вот в футбол там не играют. Три-четыре команды относительно зрелищные, атакуют. А что делают остальные? Центр поля практически не переходят.

В Турции все гораздо веселее и привлекательнее. Да даже чемпионат Украины четыре-пять лет назад превосходил ваш по уровню. У нас играли в футбол. Нет, я никого не хочу обидеть. Но на Украине футбол был интереснее", - приводят слова Селезнева российские СМИ.

Напомним, что Селезнев в 2016 году выступал за "Кубань", провел за клуб 10 матчей и забил 3 мяча.

Не пропустите: Украинский футболист считает Головина слабее Зинченко. | http://soccernews.ru