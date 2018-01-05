Украинский форвард Селезнев перебрался в "Акхисар"

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Украинский форвард Селезнев перебрался в "Акхисар"

Украинский нападающий "Карабюкспора" Евгений Селезнев стал игроком "Акхисара", сообщает официальный твиттер клуба.

Футболист достался новому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2020 года.

32-летний Селезнев выступал за "Карабюкспор" с 2017 года, провел за клуб 31 матч и забил 8 голов. Ранее играл за "Шахтер", "Арсенал" (Киев), "Днепр", вновь "Шахтер", вновь "Днепр", "Кубань" и вновь "Шахтер". За сборную Украины сыграл 54 матча и забил 11 мячей. Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка УЕФА. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,8 миллиона евро.

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