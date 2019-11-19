Украинский форвард Яремчук хочет сыграть со сборной России в финале Евро-2020

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Украинский форвард Яремчук хочет сыграть со сборной России в финале Евро-2020

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о желании сыграть с Россией в финальном матче Евро-2020.

"Мы не проиграли в отборочном цикле - это самое главное, и, конечно, то, что попали в первую корзину. Это очень важно - пробиться с первого места и быть в первой корзине на Евро-2020. Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдём. И Россию в финале", - сказал Яремчук.

Ранее украинский форвард сделал язвительное заявление в адрес российской сборной: "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмёт Евро".

Напомним, что команды России и Украины не смогут встретиться в групповом этапе континентального первенства, а в плей-офф запретов на их матчи нет.

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