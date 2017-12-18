Украинский форвард Зозуля может продолжить карьеру в клубе Примеры

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля попал в сферу интересов "Алавеса", сообщает AS.

По сведениям издания, клуб из Страны Басков рассматривает вариант с подписанием 28-летнего украинца в зимнее трансферное окно.

Зозуля в этом сезоне забил 7 голов и сделал 2 результативных передачи в 14 матчах за "Альбасете".

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