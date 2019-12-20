Украинский форвард Зозуля объяснил, почему надевает шарф с Бандерой
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, почему в интернете есть его снимки на фоне изображения Степана Бандеры.
"Я надеваю шарф с изображением Степана Бандеры, потому что мы физически похожи друг на друга. Это привлекло моё внимание, больше в этом нет ничего", - сказал Зозуля.
Бандера в своё время был лидером украинского национализма. Согласно историческим справкам, он сотрудничал с нацистской Германией в борьбе с СССР.
На минувших выходных во время матча "Райо Вальекано" - "Альбасете" фанаты мадридской команды называли Зозулю нацистом, из-за чего арбитр прекратил игру.
Не пропустите: "Быть патриотом не преступление". Украинский форвард ответил на обвинения в нацизме. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
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|17
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|Хетафе
|17
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|Реал Сосьедад
|17
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|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
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|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10