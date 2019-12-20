Украинский форвард Зозуля объяснил, почему надевает шарф с Бандерой

Теги альбасетероман зозулярайо вальекано

Украинский форвард Зозуля объяснил, почему надевает шарф с Бандерой

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля рассказал, почему в интернете есть его снимки на фоне изображения Степана Бандеры.

"Я надеваю шарф с изображением Степана Бандеры, потому что мы физически похожи друг на друга. Это привлекло моё внимание, больше в этом нет ничего", - сказал Зозуля.

Бандера в своё время был лидером украинского национализма. Согласно историческим справкам, он сотрудничал с нацистской Германией в борьбе с СССР.

На минувших выходных во время матча "Райо Вальекано" - "Альбасете" фанаты мадридской команды называли Зозулю нацистом, из-за чего арбитр прекратил игру.

Не пропустите: "Быть патриотом не преступление". Украинский форвард ответил на обвинения в нацизме. | http://soccernews.ru
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