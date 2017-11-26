Украинский форвард Зозуля забивает в трех матчах Сегунды подряд

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Украинский форвард Зозуля забивает в трех матчах Сегунды подряд

В матче 16-го тура Сегунды "Альбасете" на своем поле играет со "Спортингом".

Единственный гол в первой половине встречи забил украинский форвард Роман Зозуля.

Стоит отметить, что футболист забивает в трех матчах Сегунды подряд.

В этом сезоне 28-летний Зозуля провел за "Альбасете" 12 матчей и забил 5 голов.

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