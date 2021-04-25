Украинский футболист 13 раз выругался матом во время короткого интервью (видео)
Вратарь клуба украинской Премьер-лиги "Минай" Андрей Попович 13 раз выругался матом за четыре минуты, комментируя поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1" (0:3).
"Ребятам сказал: "<Мат>, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг". Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, а кто услышал, кто нет - посмотрим. Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, <Мат>, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, <Мат>. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, что у кого. <Мат>, не знаю, честно", - сказал Попович в эфире "ПРОФУТБОЛ digital" на украинском канале "Футбол 1".
Попович остался недоволен не только игрой партнеров по команде, но также и работой главного арбитра матча Юрия Иванова.
"Я арбитру сказал: "Команда и так сильнее нас, <Мат>", - извиняюсь. "Ты каждый фол свистишь". Там на звук - сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, получается, <Мат>, там на звук - оп, желтую побежал дал. Тут скамейка "Днепра-1" что-то экает, сразу свистнул. Что вы экаете? Уже во втором тайме было, 3:0 вы нас везете без всяких проблем. <Мат>, легкий фол, скамейка кричит, тот за свисток. На звук там бразилец или кто крикнул: "Ау", <Мат>, на тебе желтую сразу. <Мат>, на звуки теперь будем свистеть, <Мат>. Не знаю, что сказать. Ну молодец, <Мат>". Все стоим, смотрим, <Мат> на него, он что-то слушает", - эмоционально заявил футболист.
Кроме того Попович высказал свое мнение о ситуации команды, которая может вылететь из Премьер-лиги.
"Я в своей карьере играю впервые в УПЛ, мечтал всегда играть здесь. Вышли, такой путь проделали - и в первый же сезон вылетать? Я говорю команде: "У нас больше половины команды не играло в премьер-лигах. Такой шанс дался, надо зубами цепляться за такое, <Мат>", - добавил Попович.
После 23 туров "Минай" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Впрочем, от спасительного 13 места клуб отстает только по разнице мячей.
Не пропустите: Президент украинского футбольного клуба чудом не погиб при взрыве гранаты: подробности инцидента. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Фернандиньо рассказал, как он прятал деньги, когда играл за "Шахтер"
-
ПСЖ теряет Мбаппе
-
Украинский футболист 13 раз выругался матом во время короткого интервью (видео)
-
Симеоне оценил шансы "Атлетико" на чемпионство в Ла Лиге
-
Агент хавбека ЦСКА Зайнутдинова рассказал о сроках восстановления игрока
-
Бывший президент России призвал расследовать судейство в матче "Динамо" - "Химки"
-
"Спартак" отреагировал на гол Глушенкова в матче с "Динамо"
-
Испанский арбитр высказался о неназначенном пенальти в матче "Реал" - "Бетис"
-
Певица Ани Лорак рассказала о своем романе с украинским тренером Сергеем Ребровым
-
Глава "Баварии" назвал причину провала проекта Суперлига
-
В "Интере" приняли решение о будущем Янга
-
Зидан высказался о шансах "Реала" в чемпионской гонке
-
1
Владельцы "Ливерпуля" отказались продавать клуб за невероятную сумму
-
Главные новости дня: 24 апреля
-
Фердинанд жестко высказался о системе VAR
-
11 клубов Серии А хотят наказать "Интер", "Милан" и "Ювентус"
-
Слуцкий высказался о возможном уходе Хвичи
-
"Шеффилд" победил "Брайтон" в матче АПЛ
-
2
"Реал" потерял очки в матче с "Бетисом"
-
"Кротоне" одолел "Парму" в матче с 7 голами, "Сампдория" уступила "Сассуоло"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13