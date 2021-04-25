Украинский футболист 13 раз выругался матом во время короткого интервью (видео)

Вратарь клуба украинской Премьер-лиги "Минай" Андрей Попович 13 раз выругался матом за четыре минуты, комментируя поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата Украины с "Днепром-1" (0:3).

"Ребятам сказал: "<Мат>, если даже вылетать из УПЛ, надо же характер, достоинство показать. Мы же не играем всю жизнь в УПЛ, что нам сейчас пофиг". Надо какое-то достоинство, характер. Я сказал, а кто услышал, кто нет - посмотрим. Вышли на второй тайм, можем сзади спокойно катать мяч и не бить, не терять его. В первом вышли, <Мат>, как вы говорите, в обычной ситуации не можем мяч принять, пас своему отдать, <Мат>. Не знаю, я же не могу каждому в голову залезть и узнать, что у кого. <Мат>, не знаю, честно", - сказал Попович в эфире "ПРОФУТБОЛ digital" на украинском канале "Футбол 1".

Попович остался недоволен не только игрой партнеров по команде, но также и работой главного арбитра матча Юрия Иванова.

"Я арбитру сказал: "Команда и так сильнее нас, <Мат>", - извиняюсь. "Ты каждый фол свистишь". Там на звук - сразу желтую чудак дает. Команда сильнее нас на голову, получается, <Мат>, там на звук - оп, желтую побежал дал. Тут скамейка "Днепра-1" что-то экает, сразу свистнул. Что вы экаете? Уже во втором тайме было, 3:0 вы нас везете без всяких проблем. <Мат>, легкий фол, скамейка кричит, тот за свисток. На звук там бразилец или кто крикнул: "Ау", <Мат>, на тебе желтую сразу. <Мат>, на звуки теперь будем свистеть, <Мат>. Не знаю, что сказать. Ну молодец, <Мат>". Все стоим, смотрим, <Мат> на него, он что-то слушает", - эмоционально заявил футболист.

Кроме того Попович высказал свое мнение о ситуации команды, которая может вылететь из Премьер-лиги.

"Я в своей карьере играю впервые в УПЛ, мечтал всегда играть здесь. Вышли, такой путь проделали - и в первый же сезон вылетать? Я говорю команде: "У нас больше половины команды не играло в премьер-лигах. Такой шанс дался, надо зубами цепляться за такое, <Мат>", - добавил Попович.

После 23 туров "Минай" занимает последнее, 14-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Впрочем, от спасительного 13 места клуб отстает только по разнице мячей.

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