Украинский футболист испортил жене сексуальный танец

Теги джайкур ризеспорниколай морозюк

Украинский футболист испортил жене сексуальный танец

Ирина Морозюк, жена украинского защитника турецкого "Ризеспора" Николая Морозюка, пыталась записать сексуальный танец для подписчиков, но футболист все испортил.

"Вот должен был испортить мне секси видео Николай Морозюк. Ну сидел же в туалете... И сиди", - написала девушка в своем Instagram.

31-летний Морозюк является воспитанником киевского "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за "Ризеспор" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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