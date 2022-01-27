Украинский футболист Кополовец рассказал, как избил польского одноклубника в Германии
Бывший футболист немецкого любительского клуба "Айнхайт" украинец Михаил Кополовец рассказал, что несколько лет назад он сильно избил польского одноклубника, который "сдал" его руководству.
"Я играл в команде "Айнхайт", там не было администраторов, поэтому мы занимались организацией сами. Например, ты должен иметь свой мяч, накачивать его и брать с собой на тренировку. Однажды я его не подкачал, а за это прописан штраф — €50. Поляк ушел и сказал тренеру, что у меня мяч не подкачан, и меня оштрафовали.
Возможно, поляк был сильнее меня, но он мылся. Там было скользко, он намылен, мы полностью голые. Словом, я пошел, надел кеды, сделал ему подножку, а когда он упал, я его там "забуцал". Жестоко избил, у него было сотрясение мозга, "фонарь".
Меня никто не оштрафовал за потасовку, но они удивились, что я такой метод использовал. Он просто некрасиво поступил, такая "шестерочка". Пацаны меня поддержали. Сделал не по-пацански — получил "звездюлей", — приводит слова Кополовца FanDay.
37-летний Кополовец за свою карьеру выступал за "Закарпатье", "Карпаты", "Говерлу", "Белшину" и "Минай".
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|32
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|32
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|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
|35
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|Аугсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
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|Вердер Бремен
|32
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