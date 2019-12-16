Украинский футболист, которого назвали нацистом, расплакался в раздевалке

Вице-президент "Альбасете" Виктор Варела заявил, что украинский нападающий Роман Зозуля очень расстроился из-за случившегося во время матча с "Райо Вальекано".

Напомним, что фанаты мадридской команды скандировали "Зозуля - нацист", из-за чего игру сначала прервали, а затем и вовсе досрочно прекратили.

"Решение о переносе матча принимает арбитр, но к этому пришли все стороны. Мы его поддержали, потому что так играть нельзя. Зозуля подавлен, он плачет в раздевалке", - сказал Варела.

Зозуля в 2017 году мог оказаться в "Райо Вальекано", однако его трансфер сорвался из-за позиции ультрас, которые считают футболиста нацистом из-за его связей с ультраправыми украинскими организациями.

Не пропустите: Депутат Европарламента назвал украинского футболиста Зозулю неонацистом. | http://soccernews.ru