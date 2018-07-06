Украинский футболист, которого выгнали из команды за поддержку сборной России, не будет судиться с клубом

Теги россиякарпаты львов

Украинский футболист, которого выгнали из команды за поддержку сборной России, не будет судиться с клубомВратарь юношеской команды "Карпат" Михаил Готра не собирается судиться с клубом.

Как сообщалось накануне, футболиста отчислили из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018.

18-летний уроженец Львова публиковал в Инстаграме фотографии с российским флагом, что не понравилось руководству клуба.

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