Украинский футболист отметил гол в стиле Дзюбы (но это не точно)

Футболист юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили на Чемпионате Европы отпраздновал гол в ворота сборной Франции в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы.

Российский нападающий именно так отмечал голы на Чемпионате Мира.

Однако, не факт, что украинский форвард скопировал празднование Дзюбы. Есть предположение, что таким образом Цитаишвили выражал поддержку украинским военным.

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