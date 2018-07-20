Украинский футболист отметил гол в стиле Дзюбы (но это не точно)

Теги артём дзюбароссияукраина

Украинский футболист отметил гол в стиле Дзюбы (но это не точно)Футболист юношеской сборной Украины Георгия Цитаишвили на Чемпионате Европы отпраздновал гол в ворота сборной Франции в стиле форварда сборной России Артема Дзюбы.

Российский нападающий именно так отмечал голы на Чемпионате Мира.

Однако, не факт, что украинский форвард скопировал празднование Дзюбы. Есть предположение, что таким образом Цитаишвили выражал поддержку украинским военным.

Не пропустите: Месси, Дзюбы и Неймара: символическая сборная чемпионата мира-2018 | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
Полная таблица

топ-5 тегов