Украинский футболист Пердута: "Жена легко взяла мою фамилию, потому что её девичья - Москаль"
Защитник полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал об отношении к своей фамилии, а также объяснил, почему его жена без проблем сменила фамилию при регистрации брака.
"Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми - над моей фамилией никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими. Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнёры зовут на поле - Пердя или Пердюня.
Фамилия не приносит мне никакого дискомфорта. Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она её взяла. Она ещё так удивлённо у меня спрашивала: "Тю, а какую ещё я должна брать?". В конце концов, у неё девичья фамилия Москаль", - сообщил футболист.
29-летний Пердута выступает за "Ворсклу" с 2010 года.
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|Мариуполь
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