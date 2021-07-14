Украинский футболист перешел в испанский "Спортинг"

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Украинский футболист перешел в испанский "Спортинг"

Фото: сайт "Спортинга"/Автор неизвестен

Хихонский "Спортинг" на официальном сайте объявил о переходе украинского защитника "Леганеса" Василия Кравца.

"Спортинг" арендовал футболиста сроком на год с правом последующего выкупа в том случае, если клуб выйдет в Ла Лигу.

23-летний Кравец в прошлом сезоне на правах аренды выступал за польский "Лех". Он провел за клуб 27 матчей во всех турнирах, отдал одну голевую передачу и получил девять желтых карточек.

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