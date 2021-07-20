Украинский футболист погиб в ДТП

Фото фейсбук полиции Ивано-Франковской области

Национальная полиция Ивано-Франковской области сообщила об автомобильной аварии с человеческими жертвами.

В результате столкновения Renault и грузовика Tata погибли водитель и пассажир легковой машины.

Один из них - это футболист "Прикарпатья-Тепловика" Игорь Цимбалистый. Он скончался в больнице от полученных травм.

31-летний спортсмен какое-то время находился в коме, но врачи не сумели спасти ему жизнь.

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