Украинский футболист погиб в ДТП
Фото фейсбук полиции Ивано-Франковской области
Национальная полиция Ивано-Франковской области сообщила об автомобильной аварии с человеческими жертвами.
В результате столкновения Renault и грузовика Tata погибли водитель и пассажир легковой машины.
Один из них - это футболист "Прикарпатья-Тепловика" Игорь Цимбалистый. Он скончался в больнице от полученных травм.
31-летний спортсмен какое-то время находился в коме, но врачи не сумели спасти ему жизнь.
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|Команда
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|О
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
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|Александрия
|22
|37
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|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
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|Dnipro-1
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|22
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|22
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|Олимпик Донецк
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