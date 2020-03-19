Украинский футболист попал в лицо своей девушке, набивая туалетную бумагу
Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак неудачно выполнил челлендж "Оставайтесь дома".
Футболист набивал ногами туалетную бумагу, но в какой-то момент отбил ее прямо в лицо своей девушке.
"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак в своем Instagram, прикрепив видео происшествия.
Напомним, что многие известные спортсмены чеканят туалетной бумагой, так как вынуждены оставаться в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
В нынешнем сезоне 21-летний Дубинчак на правах аренды выступает за львовские "Карпаты".
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