Украинский футболист попал в лицо своей девушке, набивая туалетную бумагу

Теги динамо киевкарпаты львов

Украинский футболист попал в лицо своей девушке, набивая туалетную бумагу

Защитник киевского "Динамо" Владислав Дубинчак неудачно выполнил челлендж "Оставайтесь дома".

Футболист набивал ногами туалетную бумагу, но в какой-то момент отбил ее прямо в лицо своей девушке.

"Берегите своих девушек", - написал Дубинчак в своем Instagram, прикрепив видео происшествия.

Напомним, что многие известные спортсмены чеканят туалетной бумагой, так как вынуждены оставаться в карантине из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 21-летний Дубинчак на правах аренды выступает за львовские "Карпаты".

Не пропустите: "Ахмат" продолжает тренировочный процесс, несмотря на эпидемию коронавируса. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом

Форвард сборной России обвинил власти РФ в сокрытии числа зараженных коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов