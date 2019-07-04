Украинский футболист пригрозил травмировать одного из игроков "Краснодара"

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Украинский футболист пригрозил травмировать одного из игроков "Краснодара"

Украинский полузащитник венгерского "Халадаша" Юрий Габовда заявил, что он собирается травмировать футболиста "Краснодара-2", с которым его команда завтра, 5 июля, проведет товарищеский матч.

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!" - написал Габовда в своем Instagram. Позже хавбек удалил пост.

Поединок "Халадаш" - "Краснодар-2" начнется в 19:00 мск.

30-летний Габовда является воспитанником закарпатского футбола. За "Халадаш" он выступает с 2018 года. Ранее играл за "Карпаты", "Кривбасс", "Таврию", "Гранит", минское "Динамо", "Рух" и "Балмазуйварош".

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