Украинский футболист рассказал о сексе с Канделаки

Известный украинский футболист Артем Милевский признался, что у него были интимные отношения с генеральным продюсером "Матч ТВ" Тиной Канделаки.

"Будучи молодым много с кем переспал. Канделаки? Да, с ней тоже. Однако это было очень давно, после мундиаля. Она была в Киеве и снимала "Самый умный". Как я потом узнал, она спрашивала у подружек, кто сейчас самый модный игрок, узнала номер.

В то время я даже понятия не имел, как она выглядит. Мне позвонили: "Привет, это Тина Канделаки", а я ответил "Ну и что?". Тогда разговор не завязался. Но через время опять связались, встретились и пообщались. Вообще она крутая, передаю ей привет", - заявил Милевский.

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