Украинский футболист рассказал об обиде на Зинченко из-за девушки

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Украинский футболист рассказал об обиде на Зинченко из-за девушки

Фото: инстаграм Влады Седан/Автор неизвестен

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Денис Арендарук рассказал, что он больше не общается с защитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко из-за его женитьбы на телеведущей Владе Седан.

"С Зинченко мы дружили еще в академии. Сейчас мы с ним уже не общаемся. Общались до определенного момента. После их истории с Андреем Борячуком по поводу девушки я лично с ним не горю желанием общаться, и он со мной тоже. Как по мне, это неправильно. Я знаю, что они были лучшими друзьями. После этого я уже не общался с Зинченко. Я эту ситуацию не понимаю и это неправильно. Должно быть какое-то табу", - приводит слова Арендарука FanDay.

Напомним, что Седан до замужества с Зинченко встречалась с экс-форвардом "Шахтера" Андреем Борячуком, который сейчас играет за польский "Рух". В 2020 году Седан вышла замуж за Зинченко, а спустя год у них родилась дочь Ева.

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