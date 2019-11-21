Украинский футболист рассказал, почему не перешел в "Крылья Советов" в 2016 году
Украинский защитник кипрского "Анортосиса" Евгений Селин рассказал, что в 2016 году он отказался переходить в самарские "Крылья Советов".
"Крылья Советов? Это уже прошлое, не хочу его шевелить. Да, предложение такое действительно было. Почему я отказался? Я родом из Луганской области. У нас конфликт с Россией – поэтому исключительно из-за этого не поехал туда. Откровенно обо всем сказал руководителям самарского клуба, они вроде бы все поняли. У меня сейчас такая позиция, и на это есть причины", - приводят слова Селина украинские СМИ.
31-летний Селин ранее выступал за "Металлист", "Ворсклу", киевское "Динамо", а также греческие и венгерский клубы.
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