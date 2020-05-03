Украинский футболист: "Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее"
Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус заявил, что он никогда не поехал бы играть в Россию.
"Ситуация такая. Россия — напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал", - приводит слова Безуса Tribuna.ua.
29-летний Безус является воспитанником полтавского футбола. В нынешнем сезоне он провел за "Гент" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Кремень", "Ворсклу", киевское "Динамо", "Днепр" и "Сент-Трюйден". За сборную Украины сыграл 22 матча и забил 5 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20