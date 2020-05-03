Украинский футболист: "Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее"

1 Теги роман безусгент

Украинский футболист: "Россия напала, забрала Крым. У нас Донбасс закрыт из-за нее"

Украинский полузащитник "Гента" Роман Безус заявил, что он никогда не поехал бы играть в Россию.

"Ситуация такая. Россия — напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал", - приводит слова Безуса Tribuna.ua.

29-летний Безус является воспитанником полтавского футбола. В нынешнем сезоне он провел за "Гент" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Ранее играл за "Кремень", "Ворсклу", киевское "Динамо", "Днепр" и "Сент-Трюйден". За сборную Украины сыграл 22 матча и забил 5 голов.

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Комментарии

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Л.К

Ебать копать)патриот твою мать)предложили бы нормальные бабки,пулей полетел бы)и запел бы по другому)

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