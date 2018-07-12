Украинский футболист считает Головина слабее Зинченко

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Украинский футболист считает Головина слабее Зинченко
Бывший нападающий "Кубани" Евгений Селезнев заявил, что украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко является игроком более высокого класса, чем хавбек ЦСКА и сборной России  Александр Головин.

"Головин и Зинченко они очень разные. Вообще разные. Я не видел Головина в тренировках, в играх. По телевизору это одно, вживую – совсем другое. Но Головина, на самом деле, пока равно сравнивать с Зинченко. Тот все-таки чемпион Англии. На данный момент украинец выше", - приводят слова Селезнева российские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что 22-летним Головиным интересуются "Челси", "Арсенал", "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

Не пропустите: Головин дал свой ответ "Ювентусу". | http://soccernews.ru

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