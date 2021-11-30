Украинский футболист высказался о расставании с Владой Седан, которая стала женой Зинченко
Фото: инстаграм Влады Седан/Автор неизвестен
Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук поделился воспоминаниями о расставании с телеведущей Владой Седан, которая затем вышла замуж за полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
"Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения, то, конечно, есть какое-то опустошение. Я бы не сказал, что меня это задело. Я же не перестал играть в футбол. Я занимался своим делом, еще голы забивал, когда расстался. Не знаю, как это относится к тому периоду. Просто так получилось, что я уехал тогда: мы расстались и я уехал в Турцию. Там чуть-чуть не получилось. Но это ж не связано с тем, что я расстался. А так ситуация получилась неприятная. Кто ж знал, что так получится.
С Зинченко не общаемся. Как мы можем с ним общаться? Как я могу с ним общаться, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански. Это не было по-мужски. Пожал бы ему руку? Я не знаю, как бы отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня - своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то. Уже нет. По одной причине. Как дружить после такого. Зачем тогда дружба вообще?" - приводит слова Борячука Sportarena.
25-летний Борячук является воспитанником "Шахтера". Выступал за "Мариуполь", "Ризеспор" и "Мезёкёвешд". За сборную Украины сыграл два матча.
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Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без изменений
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18