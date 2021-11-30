Украинский футболист высказался о расставании с Владой Седан, которая стала женой Зинченко

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Украинский футболист высказался о расставании с Владой Седан, которая стала женой Зинченко

Фото: инстаграм Влады Седан/Автор неизвестен

Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук поделился воспоминаниями о расставании с телеведущей Владой Седан, которая затем вышла замуж за полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

"Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения, то, конечно, есть какое-то опустошение. Я бы не сказал, что меня это задело. Я же не перестал играть в футбол. Я занимался своим делом, еще голы забивал, когда расстался. Не знаю, как это относится к тому периоду. Просто так получилось, что я уехал тогда: мы расстались и я уехал в Турцию. Там чуть-чуть не получилось. Но это ж не связано с тем, что я расстался. А так ситуация получилась неприятная. Кто ж знал, что так получится.

С Зинченко не общаемся. Как мы можем с ним общаться? Как я могу с ним общаться, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански. Это не было по-мужски. Пожал бы ему руку? Я не знаю, как бы отнесся к этому человеку. У них своя жизнь, у меня - своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то. Уже нет. По одной причине. Как дружить после такого. Зачем тогда дружба вообще?" - приводит слова Борячука Sportarena.

25-летний Борячук является воспитанником "Шахтера". Выступал за "Мариуполь", "Ризеспор" и "Мезёкёвешд". За сборную Украины сыграл два матча.

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