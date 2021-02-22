Украинский футбольный клуб ищет нападающего по объявлению

Теги кремень кременчуг

Украинский футбольный клуб ищет нападающего по объявлению

Украинский футбольный клуб "Кремень" на официальном разместил объявление о поиске нападающего.

"Объявляем поиск нападающего в футбольный клуб "Кремень". Рассматриваем варианты как подписания полноценного контракта, так и вариант с арендой. Для игроков Премьер-Лиги предоставляем площадку для наигрывания игроков и гарантированное место на поле. Хочешь присоединиться к нашей команде - присылай резюме на электронный адрес с пометкой "нападающий", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

"Кремень" выступает в первой украинской лиге. После 16 матчей "Кремень", набрав 18 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице.

Не пропустите: В чемпионате Украины произошел громкий скандал из-за украинского языка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

"Крылья Советов" выбили "Химки" из Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов