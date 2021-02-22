Украинский футбольный клуб ищет нападающего по объявлению
Украинский футбольный клуб "Кремень" на официальном разместил объявление о поиске нападающего.
"Объявляем поиск нападающего в футбольный клуб "Кремень". Рассматриваем варианты как подписания полноценного контракта, так и вариант с арендой. Для игроков Премьер-Лиги предоставляем площадку для наигрывания игроков и гарантированное место на поле. Хочешь присоединиться к нашей команде - присылай резюме на электронный адрес с пометкой "нападающий", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Кремень" выступает в первой украинской лиге. После 16 матчей "Кремень", набрав 18 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице.
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