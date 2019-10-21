Украинский голкипер попал в число претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира

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Украинский голкипер попал в число претендентов на звание лучшего молодого футболиста мира

Французский журнал France Football опубликовал список из десяти претендентов на награду Kopa Trophy, которую получит лучший молодой футболист мира.

В число претендентов на награду вошли:

Андрей Лунин ("Реал", Украина), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус", Нидерланды), Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд, Англия), Мойзе Кин ("Эвертон", Италия), Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия), Ли Кан Ин ("Валенсия", Южная Корея), Маттео Гендузи ("Арсенал", Франция), Кай Хаверц ("Байер", Германия), Самуэль Чуквуэзе ("Вильярреал", Нигерия), Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия).

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Названы претенденты на награду имени Яшина от France Football

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