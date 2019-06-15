Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Теги андрей лунинукраинареал мадрид

Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Сегодня, 15 июня, сборная Украины U20 обыграла Южную Корею (3:1) и стала победителем чемпионата мира для игроков до 20 лет.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил "Золотую перчатку" как лучшему голкиперу турнира. 

Он отстоял на ноль три из семи матчей и пропустил четыре гола. Права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу". Минувший сезон он провел в аренде у "Леганеса".

Не пропустите: Зинченко опубликовал первое фото с девушкой | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов