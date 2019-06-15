Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20

Сегодня, 15 июня, сборная Украины U20 обыграла Южную Корею (3:1) и стала победителем чемпионата мира для игроков до 20 лет.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин получил "Золотую перчатку" как лучшему голкиперу турнира.

Он отстоял на ноль три из семи матчей и пропустил четыре гола. Права на футболиста принадлежат мадридскому "Реалу". Минувший сезон он провел в аренде у "Леганеса".

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