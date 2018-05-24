Украинский голкипер стал худшим футболистом Примеры по версии WhoScored

Голкипер "Депортиво" Максим Коваль признан худшим футболистом Ла Лиги в минувшем сезоне.

В рейтинге, который составил WhoScored, украинец расположился на последнем 573-м месте. Его средняя оценка составила 5,04.

Коваль сыграл за "бело-голубых" всего два матча, в которых пропустил три гола. Также в одной из игр он был удален с поля в первом тайме.

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