Украинский клуб договорился о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
Фото: инстаграм Матеуса Пейшото/Автор неизвестен
Лучший бомбардир нынешнего чемпионата Бразилии Матеус Пейшото перейдет в харьковский "Металлист", сообщает бразильский журналист Вене Касагранде в своем твиттере.
По сведениям источника, сумма трансфера составит 200 тысяч долларов. У Пейшото заканчивается контракт с клубом "Ред Булл Брагантино", поэтому он достанется украинцам за небольшие деньги.
В нынешнем сезоне 25-летний Пейшото выступает за "Жувентуде" на правах аренды. Форвард провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил семь голов.
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