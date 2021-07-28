Украинский клуб договорился о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Теги металлист харьковматеус пейшототрансферы

Украинский клуб договорился о переходе лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

Фото: инстаграм Матеуса Пейшото/Автор неизвестен

Лучший бомбардир нынешнего чемпионата Бразилии Матеус Пейшото перейдет в харьковский "Металлист", сообщает бразильский журналист Вене Касагранде в своем твиттере.

По сведениям источника, сумма трансфера составит 200 тысяч долларов. У Пейшото заканчивается контракт с клубом "Ред Булл Брагантино", поэтому он достанется украинцам за небольшие деньги.

В нынешнем сезоне 25-летний Пейшото выступает за "Жувентуде" на правах аренды. Форвард провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил семь голов.

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