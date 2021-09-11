Украинский клуб эпичным роликом представил новую форму (видео)
Пресс-служба криворожского "Кривбасса" ярким роликом презентовала игровую форму на сезон-2021/2022.
Ролик был снят в карьере, который разрабатывает компания "Рудомайн" – генеральный партнер клуба. На территории карьера разместили различную строительную технику, на которой стояли футболисты и футболистки, одетые в новую форму.
"Кривбасс" в нынешнем сезоне выступает в Первой лиге и претендует на повышение в классе и выход в Премьер-лигу. После семи туров криворожский клуб с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице.
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