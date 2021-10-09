Украинский клуб интересуется Старриджем

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Украинский клуб интересуется Старриджем

Фото инстаграм Дэниела Старриджа

Новичок "Перт Глори" Дэниел Старридж может в скором времени вернуться в Европу, об этом сообщил украинский футбольный агент Олег Авдыш.

Напомним, что 32-летний футболист только неделю назад подписал контракт с австралийским клубом до конца текущего сезона.

"Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниела Старриджа. Причём это не "Динамо" и "Шахтёр". Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать", - заявил агент.

Бывший форвард "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" вернулся в футбол после перерыва, который длился 1,5 года.

Старридж в марте 2020 года покинул "Трабзонспор" после скандала с дисквалификацией за ставки и с тех пор оставался без команды.

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