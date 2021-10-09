Украинский клуб интересуется Старриджем
Фото инстаграм Дэниела Старриджа
Новичок "Перт Глори" Дэниел Старридж может в скором времени вернуться в Европу, об этом сообщил украинский футбольный агент Олег Авдыш.
Напомним, что 32-летний футболист только неделю назад подписал контракт с австралийским клубом до конца текущего сезона.
"Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниела Старриджа. Причём это не "Динамо" и "Шахтёр". Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать", - заявил агент.
Бывший форвард "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Челси" вернулся в футбол после перерыва, который длился 1,5 года.
Старридж в марте 2020 года покинул "Трабзонспор" после скандала с дисквалификацией за ставки и с тех пор оставался без команды.
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