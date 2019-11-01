Украинский клуб наказали за оскорбление арбитра президентом клуба
Журналист Артем Франков сообщил, что контрольно-дисциплинарный комитет украинской ассоциации футбола лишил трех очков винниковский "Рух" за оскорбление президентом клуба Григорием Козловским главного арбитра матча 1/16 финала Кубка Украины против "Мариуполя" (0:1) Дмитрия Кривушкина.
"Отныне в украинском футболе установлена цена произнесения слова "педераст" - полмиллиона гривен. КДК Федерации футбола, полагаю, изрядно напрягся в поисках решения - как не дисквалифицировать пожизненно президента "Руха" Козловского - и нашел таки выход, правда, выход странный. А именно: штраф, который нынче равен 20 тысячам долларов, и условное - внимание! - снятие трех очков с команды "Рух". Естественный вопрос, почему команда должна расплачиваться за выходки президента клуба, полагаю, встретит кокетливое пожатие плеч - ну вы же понимаете, к тому же условное...
Напомню, что Козловскому светила именно пожизненная дисквалификация, потому что он рецидивист и уже дважды карался за различные проделки. На сей раз он обозвал в интервью педерастом арбитра кубкового матча "Рух" - "Мариуполь". Вот такая приключилась", - написал Франков в своем Telegram-канале.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|34
|2
|Динамо Киев
|12
|24
|3
|Десна Чернигов
|12
|23
|4
|Заря Луганск
|12
|22
|5
|Александрия
|12
|20
|6
|Мариуполь
|12
|16
|7
|Колос Ковалёвка
|12
|14
|8
|Dnipro-1
|12
|11
|9
|Олимпик Донецк
|12
|11
|10
|Карпаты Львов
|12
|10
|11
|Ворскла
|12
|8
|12
|Львов
|12
|8